Klæbo skadde handa etter slag på «boksemaskin», skitouren i fare

Det stadfestar langrennsstjerna på sin vlog på YouTube måndag.

– Eg er eit konkurransemenneske som elskar å konkurrere. I går straffa det meg. Vi var tre kompisar som var ute og spelte bowling. Bowlinga gjekk fint, men deretter såg vi ein boksemaskin, seier Klæbo.

Konkurransen som så følgde enda med fingerbrot for skistjerna.

– Problemet var berre at rett ved sida av boksemaskinen stod det ei anna maskin. Ei jernmaskin. Akkurat då eg slår, sklir handa mi av og treffer kanten på den andre maskina. Eg kjente med ein gong at dette ikkje var godt, seier trønderen.

Legeundersøkingar stadfesta frykta for brot. No har Klæbo fått beskjed om å ikkje belaste handa fram til ny kontroll 13. februar.

– Då skal vi ta ei avgjerd om eg kan gå Skitour 2020. Det har vore hovudmålet i år. Viss det ryk, veit eg ikkje kva eg skal gjere, seier langrennsstjerna.

Skitour 2020 byrjar i Östersund 15. februar.

Uhell

Klæbo innrømmer at uhellet var dumt, men er samtidig klar på at han ikkje kan ta for store forholdsreglar i kvardagen.

– Eg kan ikkje slutte å leve eit til ei viss grad normalt liv. Det å vere ute og gjere noko med kompisane mine, som eg gjer sjeldan, er viktig for meg og for å halde humøret oppe. Det er kjipt det skal bli sånn, men skaden er skjedd, og eg får ikkje gjort noko med det, seier han.

Vidare seier 23-åringen at «det verste eg veit er folk som er etterpåkloke».

– Eg kan ikkje slutte å leve, og då må eg berre prøve å ta støyten som den er, seier han.

Fingerbrotet stadfesta langrennsstjerna allereie måndag formiddag i sosiale medium.

Klæbo varsla samtidig at han ville komme med meir informasjon om uhellet på sin videoblogg måndag kveld. Skiforbundet stadfesta òg det som hadde skjedd, men ville heller ikkje avsløre bakgrunnen for brotet.

Gir opp verdscupen

Manager og pappa Haakon Klæbo sa til NTB at det absolutt ikkje var dette som skulle skje.

– Han er lei seg for dette. Han var i ferd med å bli heilt frisk igjen, sa Klæbo.

Han ville heller ikkje utdjupe noko nærare korleis uhellet skjedde.

– Han er opptatt av å komme med detaljane sjølv, sa Haakon Klæbo.

Det er altså usikkert om Klæbo rekk langrennstouren som går mellom Östersund og Trondheim frå 15. til 23. februar.

Langt sikrare synest det å vere at kampen om verdscupen samanlagt er tapt. Klæbo har hamna 235 poeng bak Aleksandr Bolsjunov. Hovudpersonen innrømmer at han no har kapitulert

– Eg har gitt opp sesongen med tanke på verdscupen samanlagt, men eg har ikkje gitt opp å vinne skirenn, seier han måndag.

Usikker form

Det har frå før vore uvisse rundt Klæbos form. Byåsen-løparen braut 30 kilometer skiathlon i Oberstdorf siste helga i januar, men dagen etter vann han sprintrennet same stad. Han følte seg likevel ikkje i form i starten av førre veke, og dermed stod han over ski-NM på Konnerud i Drammen.

– Handa må fungere for at det skal bli ein skitour. Det er vanskeleg for meg å gi nokon nærare medisinsk vurdering. Eg må høyre på legen, men Johannes står på lista til skitouren til det motsette er bevist, sa landslagstrenar Eirik Myhr Nossum til NTB måndag.

Heller ikkje Emil Iversen er tatt ut til renna i Falun. Han har slite med forma etter sjukdom og vel ei alternativ opplading til Skitour 2020. Der er Klæbo og Iversen tatt ut på førehand, saman med Pål Golberg, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe.

– Emil er tilbake i trening. Han går truleg eit lokalt renn til helga, stadfesta landslagstrenar Nossum.

Noreg reiser til Falun med i alt 24 løparar. 13 av desse er menn og 11 kvinner.

