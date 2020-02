Skileiinga tatt på senga av utviklinga til hoppjentene

sport

– Utviklinga har gått utruleg raskt. Det var nok ikkje mange som hadde trudd at kvinnehoppinga skulle ta seg opp på det nivået som dei no leverer på. Den gong Oberstdorf vart tildelt ski-VM (i 2016) var Sara Takanashi i ein klasse for seg. Ho har ikkje vorte noko dårlegare, men det er berre dei andre jentene som har vorte betre enn ho, forklarer Bråthen til NTB etter ei helg med hektisk møteverksemd for å få eit storbakkerenn for kvinnene inn i VM-programmet for neste år.

Med dagens situasjon er det faktisk ti–tolv utøvarar som kan vinne eit verdscuprenn for kvinner. Hoppnasjonar som Noreg, Tyskland, Austerrike, Slovenia, Japan og Russland har fått fram hopparar som held eit mykje høgare nivå enn for fire–fem år sidan.

I den norske hoppleiren vart ein først førre veke klar over at Skiforbundet sjølv måtte kome med forslag til FIS viss dei ville ha endringar av øvingane under VM.

Maren Lundby brukte derfor mykje av tida si i Oberstdorf til å fronte kampen for å få eit storbakkerenn for kvinner under VM neste år.

Optimist

Bråthen er rimeleg optimistisk med tanke på at kvinnene får det same rennprogrammet som gutane i VM i Oberstdorf neste vinter. Det vil seie renn i både stor og normal bakke, lagkonkurranse og blanda lagkonkurranse.

– Eg føler at vi har tatt saka opp på eit nivå hos avgjerdstakarane, FIS, det tyske skiforbundet og arrangørane, seier Bråthen.

– Vi har fått til ein dialog der ting er i ferd med å skje, men det er endå ein del praktiske ting som må på plass.

Ballen ligg no truleg hos Det internasjonale skiforbundet (FIS) etter at Oberstdorf-arrangøren ifølgje VG har oversendt eit forslag til FIS om endring av VM-programmet.

– Kjem de til å følgje opp saka for å «halde poteta varm»?

– Eg trur ikkje vi treng det, for no er det så mange som er opptatt av dette. Eg er rimeleg sikker på at dette vil bli løyst, seier Bråthen til NTB.

Takkar Lundby

Hoppsjefen meiner at det eine og åleine er Maren Lundby som bør krediterast for at saka vart sett på dagsordenen.

– Det gleder meg stort at denne viktige saka har vorte løfta til topps. Eg håpar veldig at det blir VM i storbakken neste år òg for oss jentene, men eg tør ikkje tru noko som helst før vi får det offisielt stadfesta. Eg opplever sterk støtte frå alle eg møter. Dette er ein unik sjanse til å løfte hoppsporten til nye dimensjonar, seier Maren Lundby.

– Eg er ekstremt glad for at hoppsjefen personleg har brukt store delar av rennhelga i prøve-VM til å løyse dette. I Clas Brede har eg ein sjef som tar likestilling på alvor, held ho fram.

Bråthen seier at han håper Lundby no kan få bruke tid og krefter på hoppinga si. Neste konkurranse for kvinnene er verdscuprennet i austerrikske Hinzenbach.

