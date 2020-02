Svensk skiskyttarprofil sjuk føre VM

sport

Nelin og Öberg har saman vore på treningsleir i austerrikske Hochfilzen den siste tida. Der har dei så langt køyrt sitt eige opplegg inn mot VM, uavhengig av resten av det svenske laget.

Grunngivinga for at paret valde å legge første del av oppkøyringa til Hochfilzen, framfor å bli med landslagskollegaene til Östersund, var at risikoen for å bli sjuk skulle bli minimert.

Likevel vart Nelin forkjølt og er framleis ikkje tilbake i trening. Denne veka samlast det svenske landslaget i Val Ridanna i Italia.

– Jesper har vore litt sjuk, men er på rett veg, og eg trur vi kan byrje igjen i morgon, sa hovudtrenar Johannes Lukas til det svenske nyheitsbyrået TT måndag.

Sambuar Öberg skal ikkje ha vorte smitta av forkjølinga. Ho blir ein av Tiril Eckhoffs aller skarpaste utfordrarar under den kommande verdsmeisterskapen i italienske Antholz.

Öberg vann nyleg fellesstarten i Pokljuka og vart nummer to på normaldistansen same stad. 24-åringen er i kjempeform.

(©NPK)