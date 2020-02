Barcelona-stjerna Dembélé truleg ute for sesongen

sport

Den spanske fotballklubben melder at undersøkingar gjennomført tysdag viste ein alvorleg strekkskade og at det medisinske apparatet til klubben skal avgjere kva tiltak som er nødvendige. Ifølgje spanske medium må han ganske sikkert under kniven.

Den franske spissen avbraut treninga på måndag og klaga over smerter på baksida av låret. Først opplyste klubben at det berre dreidde seg om overbelastning, men skaden viste seg å vere langt meir alvorleg.

Dembélé var på veg tilbake etter ein hamstringsskade som har sett han utanfor sidan november. Han var nyleg i full trening igjen og såg fram til eit snarleg comeback.

22-åringen har vore plaga av fleire muskelskadar sidan han kom til klubben i 2017.

For Barcelona ville Dembélés friskmelding vore kjærkommen sidan Luis Suárez allereie er ute med langtidsskade og er venta tilbake på banen først i slutten av sesongen.

Barcelona henta ingen offensive forsterkningar i siste overgangsvindauge. Klubben signerte Francisco Trincão frå portugisiske Braga for 31 millionar euro, men 20-åringen sluttar seg til Barcelona først etter denne sesongen.

Barcelona er på 2.-plass i spansk 1. divisjon tre poeng bak erkerivalen Real Madrid.

(©NPK)