Klar tale frå landslagssprintar: Ber om alvorsprat med trenaren

Stenshagen vart henta inn i landslagsvarmen føre denne sesongen. Allrounderen fekk plass på sprintlaget.

Men Follebu-løparen har ikkje vore i stand til å følgje den sterke innsatsen i dei siste sesongane i noregscup og skandinavisk cup.

NM-dagane på Konnerud vart heller ingen suksess. Stenshagen enda opp med serien 14.-, 19.- og 17.-plass på 15 kilometer fri teknikk, klassisk sprint og 30 kilometer klassisk fellesstart.

Stenshagen har ikkje vore i nærleiken av å ta ut potensialet sitt. Kroppen speler ikkje på lag slik han ønskjer. Han seier rett ut at det ikkje er dette han har trena for.

– Det har vore for dårleg. Det er ting som ikkje har fungert som dei skulle. Kroppen er ikkje der han skal vere. Det ligg i toppidretten å prøve litt ulikt for å få eit løft, men enkelte gonger må ein stikke fingeren i jorda og seie at det ikkje er bra nok, sa 23-åringen til NTB etter torsdagens 14.-plass på 15 kilometer fri teknikk.

Der vart han hekta av med 45 sekund målt opp til teten, og då var det mange av dei beste som ikkje var på startstreken eingong.

Rett fram

Etter 19.-plassen på sprinten var han endå klarare i talen. Stenshagen burde ha vore ein soleklar finalekandidat, men det vart bom stopp i kvartfinalen.

– Eg fekk det dit eg ville med å halde meg i front, men då eg vart utfordra, hadde eg ikkje noko å svare med. Det er slik det har vore elles i år òg. Eg manglar ikkje berre eitt gir, eg manglar fem. Det er veldig frustrerande å gå skirenn om dagen. Kroppen vil ikkje vere med på leiken, samanfatta Stenshagen overfor NTB.

Han seier at det ikkje er pusten det er noko feil med. Det er beina som ikkje vil flytte seg fort nok.

– Seige bein. Då går det ikkje fort på ski, sa Stenshagen ærleg og oppriktig.

Frustrasjon

– Kor frustrerande er det? Er det freistande å ta ein pause for å finne att gneisten?

– Eg har lyst til å ta ei evaluering så raskt som mogleg og deretter setje inn tiltak. Eg har prøvd å gjere nokre små justeringar, men eg trur at det handlar om meir fundamentale ting enn som så. Eg må gå i djupna på det eg har gjort og finne ut kva som er gått feil. For det må ha gått feil ein plass.

Det ligg an til ein snarleg samtale med sprintlandslagstrenar Arild Monsen.

– Eg må ta ein prat med Arild, stikke fingeren i jorda og seie at dette ikkje er bra nok. Eg må starte framanfrå att. Dei kule renna blir utan meg, og det er skuffande. Men eg har berre meg sjølv å takke, og då må eg «opp i ringa» og finne ei løysing på det.

Det er ikkje snakk om å gi opp. Innsatsviljen finst framleis.

– Det kjem fleire sesongar, og det er kanskje i dei tyngste sesongane du lærer mest, konkluderte Stenshagen.

