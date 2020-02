Koteng tar opp kampen om styreleiarvervet i RBK

sport

– Eg har bestemt meg. Kjem det benkeframlegg på meg, så kjempar eg for jobben, seier Ivar Koteng til VG.

Koteng er sitjande styreleiar, men valnemnda i Rosenborg innstilte 20. desember på konsernsjefen i Trønderenergi, Ståle Gjersvold, som ny styreleiar.

Det ligg dermed an til leiarkamp på årsmøtet 13. februar.

Koteng seier at han har fått mange spørsmål om han ønskjer å stille som motkandidat.

Etter mange oppmodingar om å stille har han bestemt seg for å ta opp kampen mot Gjersvold.

– Eg har fått nokre oppmodingar. Og eg har tatt dei til meg. Så no er det opp til årsmøtet, seier Koteng.

Han grunngir avgjerda si med at det er skifta ut mange, for mange etter det Koteng meiner, i leiinga i Rosenborg Ballklub den siste tida. Og at kontinuitet er viktig for klubben.

Ivar Koteng tok over som styreformann i Rosenborg i 2012.

