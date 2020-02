Lundby treng ro: – Kan ikkje vere likestillingsminister på heiltid

sport

Debatten rundt om også hoppkvinnene skal få konkurrere i storbakken i VM neste år i Oberstdorf, har skapt overskrifter dei siste dagane. Lundby har fronta kampen.

No seier hoppstjerna at ho treng ro inn mot verdscuprenn i Hinzenbach komande helg.

– Eg ønskjer fokus på det sportslege. Eg må få litt fred og ro for meg sjølv, slik at eg kan vise endå meir styrke i hoppbakken, seier Lundby i ei pressemelding.

– Det har tatt på å stå i stormen, men eg angrar ikkje på at eg har tatt denne kampen. No handlar alt om å få til alt eg kan i bakken, den eigentlege arenaen min. Eg kan ikkje vere likestillingsminister på heiltid, legg ho til.

Blir skjerma

Lundby hoppa seg opp på pallen i begge renna i Oberstdorf sist helg. Samtidig måtte ho svare på tallause spørsmål i storbakkedebatten.

– Eg er mektig imponert over at Maren midt i stormen faitar om siger i begge renna i helga. Ho er profesjonell i alt ho gjer, men eg har lagt merke til at dette tærer litt på kreftene, seier hoppsjef Clas Brede Bråthen.

Han tar grep for å skjerme Lundby i dagane som kjem.

– Fram til renna i Hinzenbach skal alle førespurnader til Maren gå via kommunikasjonsrådgivaren vår. Ikkje gløym at ho i ei heil veke har vore tilgjengeleg og svart så godt som alle som har tatt kontakt, seier Bråthen.

Raja-støtte

Måndag sa han til NTB at det er grunn til å vere optimistisk med omsyn til at også Lundby får konkurrere i storbakken i Oberstdorf neste år.

Måndag kveld gav òg kulturminister Abid Raja støtta si til kampen.

Til verdscuprennet i Austerrike får Lundby med seg Silje Opseth, Anna Odine Strøm og Thea Minyan Bjørseth. Sistnemnde er verdscupdebutant.

Maren Lundby er nummer to i verdscupen føre renna i Hinzenbach. Austerrikske Chiara Hölzl toppar, 15 poeng føre Bøverbru-jenta.

(©NPK)