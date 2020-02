Thorstvedt-hyllest etter Genk-overgangen: – Ein leiar frå dag éin

sport

Berge vart seld til Premier League-klubben Sheffield United for eit betydeleg millionbeløp førre veke. Samtidig henta òg Aston Villa ein stor Genk-profil i spissen Mbwana Samatta.

I eit intervju med belgiske Sporza avviser den tekniske direktøren i storklubben Dimitri de Condé at han er bekymra over at klubben blir tappa for profilar og leiarskikkelsar. Han ser nemleg allereie nye.

Derfor avviser Genk-toppen at det er problematisk at klubben ikkje fekk brukt overgangspengane Berge og Samatta genererte til å forsterke spelarstallen før overgangsvindauget stengde.

– No ser vi på om andre leiarar står fram. Det handlar ikkje alltid om alder. Kristian Thorstvedt har vore ein leiar både i garderoben og på banen frå dag éin, seier han.

– Jo fleire leiarar vi har, jo betre er det. Er ikkje det rett? Vi kjem til å ta dei nødvendige grepa i sommar, legg De Condé til.

Langt bak teten

Kristian Thorstvedt vart saman med Mats Møller Dæhli henta inn i spelarstallen til den belgiske storklubben i januarvindauget. Thorstvedt svarte mellom anna med skåring i debuten.

I 1–0-sigeren mot Charleroi laurdag starta rogalendingen på innbytarbenken. Han kom inn og spelte dei siste 17 minutta.

Genk er nummer seks på tabellen i den belgiske toppserien. 20 poeng skil opp til ligaleiar Club Brugge.

