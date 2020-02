Wada vil ha offentleg CAS-høyring om Russlands anke

sport

Wada såg i desember bort frå Russlands antidopingbyrå (Rusada) fordi det viste seg at databasen frå det skandaleråka Moskva-laboratoriet hadde vorte manipulert før han i fjor vart overlevert Wada. Avgjerda betyr, om ho blir ståande, at Russland ikkje får konkurrere som nasjon i OL og andre store meisterskapar dei fire neste åra.

Russarane har som venta anka avgjerda inn for CAS, og det vil følgjeleg bli halde ei høyring i saka. Wada har no formelt bedt om at den høyringa blir open for allmenta.

– Denne saka har stor interesse over heile verda. Det er Wadas syn, og synet til mange av dei rørte, at behandlinga i CAS bør vere offentleg slik at alle forstår prosessen og får høyre argumenta, seier Wada-direktør Olivier Niggli i ei fråsegn på nettstaden til organisasjonen.

Det har vore berre to offentlege CAS-høyringar, begge i dopingsaker med profilerte symjarar. Det var nederlandske Michelle Smith de Bruins ankesak mot svømmeforbundet Fina i 1999 og Wadas ankesak mot Fina og den kinesiske symjaren Sun Yang i fjor.

Rusada har òg stilt seg positiv til tanken om ei offentleg høyring. Direktøren til det russiske antidopingbyrået Margarita Pakhnotskaja har vorte sitert på at høyringane etter hennar syn bør vere opne for allmenta.

Ei CAS-høyring kan vere offentleg berre dersom begge partar er samde om det.

Det er enno ikkje fastsett dato for høyringa, men det hastar med ei avgjerd på grunn av konsekvensane for OL i Tokyo i sommar. CAS har antyda at ein tar sikte på å ha avgjort anken seinast i mai.

