Ødegaards hyllest til Zidane: – Eg lærte mykje av han

Torsdag står Ødegaard ansikt til ansikt med klubben som eig han. Høvet er kvartfinalane i Copa del Rey, den spanske cupen.

For Ødegaard blir møtet naturleg nok spesielt. Det innrømmer 21-åringen gjerne.

– Ikkje berre for meg, men det er ein stor kamp for heile klubben. Ein kvartfinale er noko veldig spesielt, og vi ser verkeleg fram til det, seier Ødegaard ifølgje lokalavisa El Diario Vasco.

Han er lånt ut frå Real Madrid til Real Sociedad. Kampen på torsdag blir eit gjensyn med både tidlegare lagkameratar og Real-trenar Zinédine Zidane. Sistnemnde har Ødegaard berre godt å seie om.

– Vi har eit godt forhold. Eg lærte mykje av han. Han er ein stor trenar. Eg er glad på hans vegner at han gjer det bra, seier 21-åringen.

Planen står fast

Zidane har leidd Real Madrid til topps på tabellen i La Liga. Etter 22 serieomgangar har laget tre poengs luke til serietoar Barcelona.

Torsdag er det likevel jakta på cuptittel som gjeld. Ødegaard er klar på at Real Sociedad står føre ei særs vrien oppgåve.

– Vi ønskjer å gå vidare. Det er ein draum for alle å klare det, seier han ifølgje lokalavisa.

Trass i at den norske landslagsprofilen i utgangspunktet skal vere på lån i Sociedad i to år, blir det stadig spekulert i at Real-trenar Zidane kan kome til å hente han tilbake allereie etter inneverande sesong.

Ødegaard avviser at det er eit alternativ no, og er klar på at han tenkjer å vere i San Sebastián òg neste sesong.

– Det er planen. Eg har det veldig bra her. Eg er fokusert på kvardagane og kunne ikkje hatt det betre. Ikkje noko har endra seg.

Nær sist

Real Sociedad og Real Madrid har møtst éin gong tidlegare denne sesongen. Det enda med 3–1-siger til sistnemnde på Santiago Bernabéu.

Ødegaard og lagkameratane hans opna samtidig forrykande og tok leiinga ved William Jose allereie etter to minutt.

Nordmannen håpar laget kan attskape den gode starten torsdag, og deretter fullføre det dei starta på sist.

– Vi spelte veldig bra, særleg dei første 40 minutta før dei skåra, seier Ødegaard.

Han er klar på at han ser sigersmoglegheiter torsdag.

