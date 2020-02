CADF legg Fuglsang-saka død

sport

Dermed blir det ikkje oppretta disiplinærsak verken mot Fuglsang, lagkameraten Aleksej Lutsenko eller laga deira, Astana.

Tidlegare i veka vart det kjent at Fuglsang har vore etterforska av CADF, som er sykkelsportens uavhengige antidopingeining. Stiftinga stadfestar onsdag at han på eit tidspunkt etterforska Fuglsang, Lutsenko og den omstridde og utestengde legen Michele Ferrari.

Samtidig har CADF etter ei nøye vurdering konkludert med å ikkje sende rapporten sin vidare til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) for å starte ei disiplinærsak.

Fuglsang-etterforskinga vart gjord kjend av VG og dei danske media Politiken og DR, basert på ein hemmelegstempla rapport dei har fått tilgang til. CADF avviser at lekkasjen stammar frå dei og uttalar samtidig at dei «djupt beklagar at rapporten vart leken».

Det går no føre seg ei undersøking internt i sykkelmiljøet for å finne ut korleis rapporten hamna på avvegar.

