Det brutale møtet for landslagsprofilen med profflivet: – Mamma måtte mate meg

Syrstad Engen forlét LSK Kvinner i fjor for å freiste lykka som proff i meritterte Wolfsburg. I eit blogginnlegg på nettstaden toppserien.no kallar landslagsprofilen valet om å forlate norsk fotball «vanskelig, men også veldig lett».

Det som venta henne i Tyskland, var ho samtidig ikkje førebudd på. Dei første vekene som Wolfsburg-spelar vart eit fysisk råkøyr for landslagsprofilen.

«Ryktene om at utholdenhet verdsettes HØYT i tysk fotball stemte, og jeg som er vant til å klare meg godt fysisk, slet nå med å komme meg gjennom to økter om dagen», skriv Engen i innlegget.

Vidare fortel ho at det heile toppa då spelarane fekk beskjed om å møte i joggesko ute i skogen ein svært varm ettermiddag, i etterkant av å ha vore gjennom ei fotballøkt tidlegare på dagen.

«For å gjøre en lang historie kort – treningen endte med at jeg nesten tisset meg ut, ikke klarte å kjøre bil tilbake, og da jeg omsider kom meg hjem, ble jeg liggende på stuegulvet i to timer mens mamma måtte mate meg», skriv Engen.

Lærer av dei beste

Tyskland-proffen understrekar at ho ikkje er ute etter å skremme eventuelle framtidige Wolfsburg-proffar, og at belastninga spelarane vart utsette for, var nøye planlagt av det kompetente trenarteamet til klubben.

Samtidig legg ikkje 21-åringen frå Melhus skjul på at ho fekk sjokk av intensiteten i det tyske treningsregimet.

Engen angrar samtidig ikkje på nokon måte valet ho tok då Wolfsburg-kontrakten vart signert. Dei første seks månadene har vore lærerike, og den tidlegare LSK-profilen seier ho ønskte å få utfordringar på eit høgare nivå enn tidlegare.

«Jeg vokser ekstremt mye av å lære av de beste hver eneste dag på trening», slår 21-åringen fast i blogginnlegget.

Ho har fått mykje tillit i den nye klubben sin og nyt stor sportsleg suksess. Wolfsburg toppar tabellen i Bundesliga, tre poeng føre Hoffenheim, etter 13 serieomgangar.

I sitt livs form

14. februar blir andre halvdel av sesongen sparka i gang. Då er nettopp Hoffenheim motstandar på bortebane for Engen, Kristine Minde og resten av Wolfsburg-troppen.

Engen er klar på at treningsregimet ho no er underlagd, har løfta eiga form til eit nytt nivå.

«Jeg føler meg virkelig i mitt livs form, noe som gjør at jeg har overskudd til å gjøre bra valg i kamp i 90 minutter pluss», skriv ho.

Wolfsburg jaktar elles òg suksess i Meisterligaen denne sesongen. I slutten av mars ventar skotske Glasgow i kvartfinalen.

