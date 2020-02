Opplysningar om over tre millionar medlemmer av norsk idrett låg tilgjengeleg på nett

sport

Det er Bergensavisen som onsdag skriv om IT-feilen som førte til at personopplysningar om 3,2 millionar norske utøvarar, trenarar og leiarar låg tilgjengeleg utan tilgangskontroll i 87 dagar.

– Idrettsforbundet ser på hendinga som alvorleg og beklagar på det sterkaste at dette har skjedd. Likevel ser vi ikkje at denne hendinga har fått konsekvensar i form av uautorisert tilgang eller spreiing av persondata, seier Pål Kristen Rønnevik, leiar for NIF Digital til avisa.

Idrettsforbundet sperra tilgangen til opplysningane 18. desember i fjor. Då hadde opplysningar om namn, adresser, e-postadresser, mobilnummer, alder og klubbtilhøyrsel lege tilgjengeleg i over to månader.

– Det er ikkje ofte vi har avvik som potensielt rører så mange som 3,2 millionar personar. Derfor prioriterer vi høgt å få ei forklaring, seier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Han vil ikkje spekulere i om medlemmer av idrettsforbundet har grunn til å vere bekymra.

– No held vi oss nøkternt til avviksmeldinga, så får vi vurdere alvoret når vi har alle opplysningar om kva som har skjedd: Kva opplysningar det er snakk om og om noko er eksponert. Vi tar eitt steg i gongen, seier Thon.

Norges idrettsforbund opplyser at det er innført tiltak for å forhindre liknande hendingar i framtida.

