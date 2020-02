Premier League-sjefen: – Vi må gjere VAR betre

sport

Sky Sports skreiv tysdag at heile 67 prosent av dei spurde meiner fotballkampane i England har vorte mindre underhaldande etter at videoassistert dømming (VAR) vart tatt i bruk denne sesongen.

I undersøkinga utført av YouGov kom det òg fram at 74 prosent ønskjer å halde fram med videodømming, men vil endre måten det blir brukt på. Det er ein melodi Premier League-sjef Richard Masters kan vere med på.

– Eg synest ikkje VAR har vore skadeleg, men eg aksepterer at det trengst forbetringar. Det er ikkje eit alternativ å skrote systemet, seier Masters til BBC.

– Vi er i konstant diskusjon med Den engelske dommarforeininga (PGMOL og International FA Board (Ifab), seier PL-sjefen vidare.

Videoassistert dømming har skapt irritasjon hos supporterar og ekspertar, mellom anna for tidsbruken på avgjerder og for offsideavgjerder på millimeternivå. Roberto Firmino (Liverpool) og Teemu Pukki (Norwich) er berre to av fleire som har fått mål annullerte etter at VAR har funne ut at armhola til spelaren har vore marginalt i offside.

I april skal Premier League og klubbane møtast, mellom anna for å diskutere bruken av VAR og eventuelle forandringar før neste sesong.

– Då skal vi finne ut av kva slags type VAR dei (klubbane) ønskjer seg, og kva slags forbetringar vi kan gjere med systemet, seier Masters som er klar på at VAR ikkje skader produktet.

– Publikumstala går opp, og TV-tala er stigande. Premier League er i god forfatning, seier Masters.

