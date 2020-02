Rögle forlengjer med Lesund

sport

– Det kjennest veldig bra og er veldig morosamt. Forlenginga er eit prov på at dei verdset jobben eg har gjort. Det viser òg at eg trivst veldig bra i Rögle, og eg trur på ei lys framtid her. Vi skal ta heim ein meisterskap medan eg er her. Det er eg overtydd om, seier han til nettsida til klubben.

25-åringen har etter kvart vorte fast på landslaget. Lesund har bakgrunnen sin frå Manglerud Star, men drog som junior i 2011 til Timrå. Han kom tilbake i norsk ishockey, og frå 2013 var han eit par sesongar i Sparta. I 2015 drog han tilbake til svensk ishockey og Mora.

Føre denne sesongen fekk han tilbod frå SHL-klubben Rögle frå Ängelholm der den tidlegare Frisk Asker-spelaren Chris Abbott er sportssjef.

