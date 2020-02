17 år gammal Bournemouth-fan utestengd for rasisme

sport

Tenåringen som ikkje kan namngivast, vart òg dømd av den lokale domstolen Highbury Corner Magistrates Court til å betalte ei bot på 600 kroner (55 pund), og han vart òg pålagd å betale sakskostnader på 250 kroner (21 pund), melder SkySports.

Det var i kampen på Tottenhams heimebane den 30. november at 17-åringen kom med dei rasistiske tilropa. Bournemouth utan Joshua King på laget tapte dessutan kampen 2–3.

– Vi tar alle rapportar om rasisme veldig alvorleg, og som denne saka viser, så tar vi grep overfor dei som har stått bak denne forma for kriminalitet på fotballkampar, sa etterforskar Matt Ashmead.

– Dei fleste av fansen følgjer lova, og verken dei eller spelarane treng å høyre på denne forma for fornærmingar. Vi må halde fram med å jobbe tettare med klubbane for å identifisere alle form for lovbrot. Vi ber alle som ser eller høyrer noko av den slags åtferd, å ta kontakt med vaktmannskapet eller politiet, oppmoda Ashmead.

