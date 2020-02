Hoppkomiteen imponert over Maren Lundby

sport

– Vi har i mange år jobba for å betre dei sportslege og økonomiske vilkår for kvinnene, og vi gleder oss stort over at alt tyder på at kvinnene får delta i stor bakke under VM i Oberstdorf neste år. Dette er eit viktig steg på vegen mot full likestilling i hoppbakken, står det i ei fråsegn frå hoppkomiteen.

– Maren Lundby er ei modig kvinne som tør å stå opp for likestilling og mot urett. Ho har imponert oss.

Lundby fronta kampen for å la kvinnene hoppe om VM-medaljar i stor bakke.

– Det har blåse litt friskt rundt vår fremste hoppar den siste tida, men ho har hatt full støtte frå Hopp-Noreg. Vi ser fram til å følgje hoppkvinnene i storbakken neste år og skal halde fram med å jobbe for at dei skal få dei same moglegheitene som menn i greina vår, står det i fråsegna frå hoppkomiteen ved leiar Bente-Lill Romøren.

