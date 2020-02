Premier League gjer heilomvending og forlengjer overgangsvindauget

sport

Det vart klart etter eit møte mellom klubbane torsdag. Der vart det semje om at overgangsvindauget i framtida skal stengjast i månadsskiftet august–september.

Det er om lag tre veker etter at sesongen er sparka i gang.

Overgangsvindauget i sommar blir stengt 1. september klokka 17 lokal tid. Det har mellom anna samanheng med at 31. august er fridag i England.

Dermed går altså Premier League tilbake til den tidlegare ordninga der overgangsvindauget vart verande ope ut august månad. Dei to siste sesongane har vindauget vorte stengt rett før seriestart.

Kritisk Klopp

Managerane i Premier League har vore kritiske etter at lengda på overgangsvindauget vart endra i 2017. Avgjerda som vart tatt den gongen, har vorte sett på som ein hemsko for dei engelske klubbane i konkurransen mot fotballstordommane i resten av Europa.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har tidlegare peika på at det å flytte overgangsfristen fram berre ville gitt meining dersom resten av dei europeiske toppligaene følgde etter.

Det har dei ikkje valt å gjere.

– Kan nokon forklare meg kva som er fordelen for Premier League då? har tyskaren tidlegare sagt.

Tidlegare Tottenham-manager Mauricio Pochettino har omtala endringa som vart gjord i 2017, som «ein stor feil».

Brexit påverkar

Liverpool og Tottenham var samtidig blant klubbane som røysta for å endre lengda på vindauget for to år sidan. Manchester United, Manchester City, Crystal Palace, Watford og Swansea røysta imot.

I eit intervju med Sky Sports peikar Premier League-sjef Richard Masters på at Storbritannias avgjerd om å forlate EU òg kan ha bidrege til heilomvendinga til klubbane.

– Ei av årsakene er at innvandringssystemet kjem til å endre seg, og det kan vere det siste vindauget der det er full rørslefridom. Klubbane vil ha fordelen av eit lengre vindauge for å sørgje for at dei kan utnytte det, seier han.

