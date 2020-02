Premier League-rettane: Nent Group danka ut TV 2 i bodkrigen

sport

TV 2 har hatt dei norske Premier League-rettane sidan 2010 og har dei framleis ut 2021/22-sesongen. Deretter overtar Nent, som også har dei same rettane i Danmark, Sverige og Finland. Det vart klart torsdag.

Det var Kampanje som omtalte dette først.

– Eg overvelda over denne nye og utvida avtalen og kan endå ein gong stadfeste Nent Groups som leiande i den nordiske marknaden. Premier League-fotball er ein grunnstein i sportssatsinga vår, og med Noreg i tillegg til rettane i Sverige, Danmark og Finland gir det oss eit fundament for ytterlegare utvikling for denne fantastiske idretten. Vi har sett rekord i å levere ei verdsklassedekning av Premier League til ein stor og delegert fanskare i Norden. Sportsmedarbeidarane våre er klare for å ta dette til eit nytt nivå for mange år framover, seier Anders Jensen, direktør i Nent Group.

Det er ikkje kjent kva TV-giganten betaler for rettane til dei seks sesongane som PL-vert. Tidlegare har DN skrive at TV 2 i 2015 betalte 1,8 milliardar kroner for tre sesongar med engelsk fotball.

Prisen har truleg auka betydeleg sidan den gong.

Premier League genererer cirka 35 milliardar kroner i inntekter til ligaen per år frå TV-rettar på verdsbasis. Det anslo PL-sjefen Richard Masters i mai.

(©NPK)