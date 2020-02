Sjuk Tande melder forfall

sport

– Det er veldig kjedeleg å bli sjuk, men betre at det skjer no enn under Raw Air og VM i skiflyging, seier Tande i ei pressemelding frå Skiforbundet.

Kongsberg-hopparen leverte best av dei norske begge dagar i verdscuprenna i Sapporo sist helg. I søndagsrennet vart han nummer ni.

26-åringen innleidde sesongen med sigrar i både Wisla og Ruka.

Landslagssjef Alexander Stöckl ergrar seg over at Tande må kaste inn handkleet med sjukdom.

– Veldig kjipt. Vi trong ikkje dette no, men det er klokt av Daniel å bli heime i helga. Høgdepunkta står i kø seinare i sesongen, seier austerrikaren.

Tandes forfall betyr at det berre blir fem hopparar på start i Willingen: Johann Forfang (Tromsø SK), Robert Johansson (Søre Ål), Marius Lindvik (Rælingen), Robin Pedersen (Stålkameratene) og Anders Håre (Vikersund).

