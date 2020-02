Berge fekk gåsehud av songen til supporterane: – Eg har aldri følt meg så bra

sport

Den norske midtbanemannen snakkar ut om opplevinga i kampprogrammet til heimemøtet med Bournemouth.

Sheffield United har lagt ut ein smakebit frå intervjuet på nettstaden sin. Der blir sjølvsagt den allereie svært så populære songen om Berge eit tema.

Då Berge forlét graset etter kampen mot Crystal Palace, runga strofene om nordmannen frå bortesupportarane. Det viser seg òg at han vart hylla av kaptein Billy Sharp og dei andre lagkameratane.

– Eg gjekk mot garderoben, og manageren gav meg ein klem. Så stod alle gutane oppreiste, musikken kom på og songen vart sungen. Det var ein stor augneblink for meg, seier Berge og held fram:

– Eg har aldri følt meg så bra, for å vere ærleg. Det starta med at kapteinen song han til meg i garderoben. To minutt tidlegare var eg på banen, og alle supporterane song. Det fekk meg til å føle meg så spesiell. Det er ein augneblink eg vil hugse for alltid. Eg får framleis gåsehud av å tenke på det.

For ordens skyld: songen om Berge, Sheffield Uniteds dyraste kjøp nokosinne, går slik:

«He’s Norwegian,

he plays for the Blades with John Egan.

We’re playing in Europe next season.

It’s Sander Berge,

he’s Norwegian.

Norwood and Fleck are the reason,

we’re playing in Europe next season.

With Sander Berge.»

Låten kjem han garantert til å høyre igjen søndag ettermiddag. Då får Berge heimedebuten for den nye klubben sin.

