Manchester United klagar inn The Sun

Ein stad mellom 20 og 30 supporter skal ha kasta bluss og spraya graffiti utanfor Woodwards hus i slutten av januar. Videoar på sosiale medium skal ha vist klipp av Manchester United-fans kledd i finlandshetter.

Hendinga har vorte breitt omtalt i britisk presse. Manchester United meiner The Sun visste om hendinga på førehand.

– Klubben trur at The Sun på førehand hadde fått varslar om angrepet, at dei viste det ville skje kriminell skade, at dei hadde til intensjon å skremme, og dessutan at journalisten var til stades då det hende. Kvaliteten på bilda i saka indikerer òg at ein fotograf var til stades, skriv United i ei pressemelding.

– Ikkje berre lét journalisten vere å utføre plikta til ein ansvarleg samfunnsmedlem om å varsle ei kriminell handling som skal skje. Gjennom nærværet sitt oppmoda og påskjønte han òg gjerningsmennene.

Klubben klagar no The Sun inn til Independent Press Standards Organisation (IPSO), tilsvarande norske Pressens faglige utvalg (PFU).

– Vi meiner dette er eit klart brot både på IPSOS regelverk og etikken til journalistar, held United fram i pressemeldinga.

