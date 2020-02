Wild sigra over Vancouver Canucks på heimebane

sport

Vancouver Canucks var i posisjon for forlenge sigersrekka, då dei gjesta isen hos Minnesota Wild i San Paul torsdag. Heimelaga, med norske Mats Zuccarello, var i medvind etter at dei vatn ein viktig 3-2-siger på overtid over Chicago Blackhawks tysdag.

Etter sigeren tysdag augna Wild håp om å sikre seg ein plass i sluttspelet. Dette håpet vart ikkje mindre etter kampen torsdag kveld.

Då kampen mot Canucks var i gang, lét ikkje heimelaga sjansane passarar unytta. I første periode sikra Wild seg ei trygg leiing på tre mål. Først sende Brad Hunt pucken inn i nettet bak Canucks svenske målmann, Jacob Markström, etter seks minutt. Sidan følgde lagkameratane Ryan Hartmann og Kevin Fiala opp med kvart målet sitt, det siste då Wild var i overtal.

Gjestene frå Canada prøvde å hente inn den solide leiinga i andre periode, og fekk éi redusering då J.T. Miller halvvegs i perioden greidde å få inn eit mål. Meir enn det fekk dei ikkje til før pause.

Midtveges i tredje periode auka derimot Wild-spelar Zach Parise til 4–1 då han skåra det 20. målet sitt for sesongen, medan Wild på nytt var i overtal. Igjen leigde heimelaga med tre mål. Halvanna minutt før slutt fekk Antoine Roussel inn nok eitt mål for Vancouver Canucks, og fastsetje sluttresultatet til 4–2 til Wild.

Mats Zuccarello, som har sikra seg seks poeng frå dei tidlegare fem kampane, tre mål og tre assists, var ikkje involvert i nokon av måla torsdag. Han var 14 minutt og 3 sekund på isen.

