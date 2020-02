Benka Nyland blir hylla av eigen trenar: – Han er fantastisk

sport

Nyland har vore tilbake i reserverolla på keeperplass i Villa etter at Premier League-klubben henta inn veteranen Pepe Reina i januarvindauget. Nyleg fekk han likevel sjansen i ligacupsemifinalen mot Leicester og svarte med ei særs god framsyning.

29-åringen stod bak eit knippe solide inngrep og bidrog sterkt til at Villa er klare for ligacupfinale på Wembley.

Nyland augna moglegheita si då førstekeeper Tom Heaton vart skadd på tampen av fjoråret, men Pepe Reinas inntog medførte at han så langt har måtta nøye seg med éin heil ligakamp i 2020.

Skryt

Keepertrenar Neil Cutler er krystallklar på at den norske landslagskeeperen har det som skal til for å lykkast i den engelske toppserien. I eit intervju Express and Star kallar han Nylands prestasjon mot Leicester førsteklasses.

– Han er god på det han gjer seg i det daglege – arbeidskapasiteten og ønsket om å bli betre. Han er fantastisk, seier Cutler til avisa.

Han meiner arbeidet Nyland legg ned kvar einaste dag er løyndommen bak keeperspelet som bidrog til den viktige 2-1-sigeren i ligacupsemifinalen.

– Det er så viktig for han at han får sånne kampar og presterer bra, sånn at han går framover og viser folk kva han er laga av, seier Cutler i avisintervjuet.

I nedrykkskampen

Kommande helg skal Aston Villa ut i ein vrien heimekamp mot Tottenham. Der får etter alle solemerke Pepe Reina ny tillit mellom stengene.

Spørsmålet er om Nyland kan få sjansen i ligacupfinalen mot Manchester City på Wembley 1. mars.

Får den tida ventar samtidig fleire viktige ligakampar. Villa har berre tre lag bak seg på Premier League-tabellen og må kjempe for å unngå nedrykk.

