Kåre Ingebrigtsen sparka som trenar i kypriotiske Apoel

Den kypriotiske klubben stadfestar sparkinga på nettsidene sine. Dermed tok jobbeventyret i Apoel slutt etter berre 46 dagar.

– Vi takkar Kåre Ingebrigtsen for innsatsen hans i perioden vi har samarbeidd. Vi ønskjer han lykke til vidare i karrieren og i det private, skriv klubben i pressemeldinga si.

Det var VG som først var ute med at 54-åringen truleg var ferdig som trenar. Kort tid etter kom stadfestinga frå klubben.

– Eg rakk ikkje eingong å ta ein kaffi med Henning Berg i Nikosia før eg var ferdig, seier ein oppgitt 54-åring til avisa. Berg er trenar i Omonia Nikosia.

– Eg er sjokkert. Så mykje meir er det ikkje å seie, seier han til avisa.

Under Ingebrigtsen har klubben spelt åtte seriekampar. Fire av kampane vart vunne, to enda med tap. Apoel, som har vunne den kypriotiske serien dei sju siste sesongane, ligg no på tredjeplass etter 19 kampar.

Ingebrigtsen signerte for klubben 27. desember i fjor etter sju månader i belgiske Oostende.

Då gjekk det langt betre som trenar for Rosenborg. Mellom 2014 og 2018 leidde han trønderane til tre seriemeisterskapar og to cuptitlar. I tillegg tok han RBK til spel i Europaligaen to gonger.

