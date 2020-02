NRK byr opp til vinterfest

sport

Med totalt 40 timar med skiskyting og 20 timar med langrenn blir det den største sportssatsinga til statskanalen denne vinteren.

I ni dagar frå 13. februar skal NRK ha direktesendingar frå skikveldsstudio frå ei ombygd låve i Antholz der skiskyttar-VM blir arrangert.

Emil Gukild frå NRK Sport skal for første gong lose sjåarane gjennom ein så stor meisterskap som programleiar.

– Det er ei ære å få leie VM-kveld, og eg har utruleg store forventningar til vekene i Antholz. Skiskyttarane har levert fantastiske resultat denne vinteren, og eg trur vi nordmenn har mykje å glede oss til i VM. Publikum kan forvente seg latter, tårer og gåsehud, både heime i sofaen og i låven. Eg gleder meg veldig til å få besøk av både medaljevinnarar, ekspertar og andre kjentfolk, seier Gukild.

Laurdag blir det sendingar frå den nye toursatsinga til langrennsfolket i Norden. I over éi veke skal Therese Johaug & co ta seg frå Östersund via Åre, Storlien og Meråker til Granåsen i Trondheim.

– Tourens mest spektakulære etappe er nok etappen frå Storlien til Meråker 20. februar. Der skal både kvinner og menn skal gå 38 kilometer. Det er mykje lengre enn dei går til vanleg. Også bildemessig er dette annleis og ber litt meir preg av måten TV dekker langløp eller etappar i til dømes Tour de France på, seier NRKs vaktsjef Christian Nitschke Smith.

VM skiskyting i Antholz, Italia:

Torsdag 13/2: Blanda stafett, 4 x 6 km kvinner og menn 14.45.

Fredag 14/2: Sprint, 7,5 km kvinner 14.45.

Laurdag 15/2: Sprint, 10 km menn 14.45.

Søndag 16/2: Jaktstartar, 10 km kvinner 13.00, 12,5 km menn 15.15.

Tysdag 18/2: Normaldistanse, 15 km kvinner 14.15.

Onsdag 19/2: Normaldistanse, 20 km menn 14.15.

Torsdag 20/2: Parstafett 15.15.

Laurdag 22/2: Stafettar, 4 x 6 km kvinner 11.45, 4 x 7,5 km menn 14.45.

Søndag 23/2: Fellesstartar, 12,5 km kvinner 12.45, 15 km menn 15.20.

Ski Tour-etappane:

Laurdag 15/2: Individuell start fristil, 10 km kvinner 13.30 og 15 km menn 16.10 i Östersund.

Søndag 16/2: Jaktstart klassisk, 15 km menn 14.00, 10 km kvinner 16.00 i Östersund.

Tysdag 18/2: Sprint fristil kvinner og menn, kvalifisering 13.45, utslagsrundar 16.15 i Åre.

Torsdag 20/2: Fellesstart i fristil, 30 km Storlien – Meråker kvinner 10.45 og menn 13.30.

Laurdag 22/2: Sprint klassisk kvinner og menn, kvalifisering 10.30, utslagsrundar 13.00 i Granåsen Trondheim.

Søndag 23/2: Jaktstartar i klassisk 30 km menn 11.15, 15 km kvinner 14.25, Granåsen, Trondheim

(©NPK)