Thingnes Bø om det første møtet med VM-løypene: – Det var syra med stor «S»

Det skal seiast at mykje har skjedd sidan stryningen for første gong fekk sjansen i eit verdscupløp i tunnlufta i Nord-Italia.

Thingnes Bø har vunne verdscupen samanlagt, teke 44 enkeltsigrar og sikra seg 17 medaljar i VM og OL.

I årets VM-løyper i Antholz har han fleire gonger vist konkurrentane ryggen. Fem sigrar har det vorte på ni løp dei tre siste sesongane. Men minna om det første løpet han gjekk der, sit framleis i.

– Ubrukeleg

Thingnes Bø var juniorløpar i januar 2013, men hadde fått bli med seniorlaget på tur for å lade opp til junior-VM i Obertilliach veka etter. Tilfeldighetene ville ha det til at han heilt uventa skulle få sjansen i eit stafettløp.

– Eg var eigentleg ikkje god nok for verdscupen då. Men Emil (Hegle Svendsen) og Ole (Einar Bjørndalen) ville ikkje gå stafetten, og så vart både første- og andrereserven sjuke. Då var det berre meg igjen, mimrar Thingnes Bø – og held fram:

– Eg tenkte «yes, no får eg gå verdscup». Men det enda med strafferunde etter ståande skyting og ein heilt ubrukeleg stafettetappe. Så det var ein brutal debut i verdscupen. Det var syra med stor «S». Noko heilt nytt, seier han om stafetten der Noreg vart nummer ti.

Form trumfar alt

For eit par dagar sidan kom Thingnes Bø VM-byen. Mesteparten av oppladinga har 26-åringen gjort på heimebane, medan lagkameratane har vore i høgda i to veker. Han var likevel ikkje bekymra for forma då NTB møtte han i Pokljuka etter siste verdenscupløp før VM.

– Eg har gått bra i Anterselva (italiensk for Antholz) dei siste åra, og då har vi pleidd å reise søndag og deretter gå konkurranse torsdag eller fredag. Det har eg løyst bra, seier VM-håpet som vart pappa i januar.

– Kvifor gjer du det så ofte bra i Antholz?

– Eg trur eg har gått inn til Anterselva kvart år med forholdsvis bra form. Og uavhengig av om du er god i høgda eller ikkje, så trur eg det går bra viss du er i kjempebra form.

Sju medaljesjansar?

Torsdag opnar VM med blanda stafett. Der er Thingnes Bø eit sikkert kort. Han må òg reknast blant favorittane på den første individuelle distansen, sprint, som går laurdag.

Stryningen er regjerande verdsmeister på sprinten. Det same er han på stafett, blanda stafett og parstafett. I Östersund i fjor tok han i alt fem medaljar (sølv på jaktstart), og om han har treft like bra med forma i år, blir han ein skummel mann i dei norditalienske skogane.

Thingnes Bø ser heller ikkje vekk frå at han gjer som i fjor og går alle dei sju VM-distansane.

– Det er for tidleg å seie, men ja. Eg trur alle ynskjer å gå alt, seier han.

