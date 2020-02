Tysk legende: – Thingnes Bø blir superstjerna i VM

sport

Torsdag blir verdsmeisterskapet innleidd i italienske Antholz med blanda stafett. Fredag og laurdag står dei første individuelle øvingane på programmet, sprint for kvinner og menn.

Mange peikar på Johannes Thingnes Bø og verdscupleiar Martin Fourcade som frontfigurane på herresida før det heile startar. Så også den tyske skiskyttarlegenda Uschi Disl.

Ho er samtidig ikkje i tvil om kven av dei to rivalane som kjem til Antholz med sterkast kort på handa.

«Det ser ut til at Martin har utvikla eit Bø-kompleks. På eit eller anna vis sitt det i hovudet hans at han ikkje har slått sin største konkurrert på mange veker. Derfor trur eg Bø blir superstjerna i dette verdsmeisterskapet», skriv svært meritterte Disl i eit blogginnlegg på nettsida t-online.de.

Berre slått éin gong

49-åringen, som tok ti meisterskapsgull og 30 verdscupsigrar i sin innhaldsrike karriere, peikar på at Fourcade er klart framom Thingnes Bø i verdscupen samanlagt. Det har samtidig samanheng med at nordmannen tok konkurransefri i store delar av januar som følge av barnefødsel.

I Thingnes Bøs fråvær gjorde Fourcade noko nær reint bord.

«Martin dominerte veldig i den perioden, men rett etter Thingnes Bøs retur var dominansen over», skriv Disl som grunngiving for «Bø-komplekset» ho meiner Fourcade har utvikla.

I VM-generalprøven i Pokljuka nyleg var franskmannen slått av Thingnes Bø i begge dei individuelle renna.

Fourcade har i det heile berre slått Noregs fremste VM-håp i eitt individuelt verdscuprenn denne vinteren. Det var normaldistansen under opningshelga i Östersund. Ho vann Fourcade, medan Thingnes Bø vart nummer ti.

Forundra over Eckhoff

I tida som kjem er det edelt VM-metall som står på spel i Italia. I den kampen trekker Uschi Disl tyske Benedikt Doll fram som ein potensiell utfordrar til dei to forgrunnsfigurane.

«Han kan henge med Thingnes Bø og Fourcade i løypa. Viss Benedikt også treffer, kan han til og med slå dei begge», skriv ho.

På kvinnesida trekker ho fram tyske Denise Herrmann, Hanna Öberg, heimehåpet Dorothea Wierer og verdscupleiar Tiril Eckhoff som fire sterke namn.

Disl legg deretter ikkje skjul på at ho er svært overraska over at nettopp Eckhoff kjem til VM med den gule trøya.

«Særleg Tiril har overraska meg fullstendig. Og det handlar ikkje berre om at ho leier verdscupen. I løypa har ho alltid vore blant dei beste, men no er ho også det på skytebanen. I år er ho i flyten», skriv den tyske skiskyttarlegenda.

Tiril Eckhoff skal ut på den første individuelle VM-distansen sin fredag. Dagen etter er det mennenes tur.

