Double-siger for Ruud i Argentina

sport

Ruud og Munar vann tysdag i to strake sett, 7-5, 6–3.

Nordmannen og spanjolen snappa til seg det første settet 7–5 etter at dei braut på tampen. I andre sett braut dei ein gong og heldt servane sine og vann settet 6-3, skriv Tennis Noreg.

Sigeren førte til at Ruud klatra til den beste doublerankinga i karrieren. Ruud er no ranka som nummer 207 i double. På same tid i fjor var han nummer 456, skriv nettstaden.

I single er nordmannen rangert på ein 45.-plass. Han rykte opp éi plassering tidlegare i februar. Han er no berre seks plassar bak pappa Christians bestenotering frå 1995. 39.-plass er det høgaste nokon nordmann har vore plasserte på ATP-rankinga.

(©NPK)