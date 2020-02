Filip Ingebrigtsen etter svensk dopingsak: – Ein er kanskje litt for naiv

sport

Det seier den norske friidrettsprofilen i eit intervju med det svenske nyheitsbyrået TT.

Nyleg vart det kjent at svenske Robel Fsiha har avlagt positiv dopingprøve. Han vart i fjor europameister i terrengløp og slo mellom anna nettopp Filip Ingebrigtsen på vegen mot gullet. Året før var situasjonen heilt omvendt, då var Ingebrigtsen langt sterkare.

Etter å ha sprunge 800-meteren under eit internasjonalt stemne i Stockholm tysdag vart Ingebrigtsen konfrontert med dopingsaka mot Fsiha.

– Det er klart at det ikkje er bra. Ein er kanskje litt for naiv. Om ein får inn utanlandske løparar som ikkje har svensk og norsk kultur, så har ein eit ansvar for å ta hand om det og lære det bort, seier rogalendingen.

System

Svensk friidrett handterer no den fjerde dopingsaka si på seks år der utøvaren har utanlandsk bakgrunn. Adil Bouafif vart tatt for bruk av EPO i 2014, og i 2019 vart Meraf Bahta utestengt for brot på meldeplikta.

Abeba Aregawi gav i 2016 positiv dopingprøve etter å ha brukt hjartemedisinen meldonium. Friidrettsprofilen vart samtidig frikjent som følgje av at mengda av den forbodne substansen var liten, og at det forbodne stoffet skal ha vorte inntatt før det var forbode.

– Ein må ha eit system som gjer at ein ikkje hamnar i den situasjonen fleire gonger. Sverige har vore der nokre gonger, men det kunne ha vore Noreg, seier Filip Ingebrigtsen.

Han er opptatt av at nye statsborgarar skal integrerast gjennom idretten, men at det blir kravd opplæring og tilrettelegging.

– Idretten er ein kjempebra måte å integrere menneske, og ein skal ikkje stengje nokon ute, men ein må stille krav, seier friidrettsstjerna.

Har eit ansvar

– Vil du seie at det fungerer på same måte i Noreg som i Sverige?

– Eg trur ein er like naiv, men i Noreg stiller ein kanskje litt høgare krav til at dei skal tilpasse seg og integrerast i landslaget, svarer Ingebrigtsen.

– Kva synest du ein bør gjere med det?

– Ein må ha kontroll, ha same system, lære bort antidopingreglar og stille høgare krav som land og landslag. Leiaren har eit ansvar, seier Ingebrigtsen.

Robert Fsiha har overfor den svenske storavisa Expressen avvist at han medvite har brukt forbodne middel. Han forklarer den positive prøven med at han «berre har tatt ein medisintablett mot forkjøling».

(©NPK)