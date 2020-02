Medium: Kobe Bryant og dottera gravlagde i løyndom

sport

Gravferda fann stad fredag 7. februar på Pacific View Memorial Park, som ligg nær heimen til Bryant-familien i California, skriv mellom anna Los Angeles Times.

Basketstjerna og dottera Gianna var to av ni personar som omkom i ei helikopterulykke i California i slutten av januar. Dei var på veg til ei basketballturnering.

24. februar blir det halde ein offentleg seremoni i heimearenaen til Los Angeles Lakers. Der spelte Bryant i 17 av sine 20 NBA-sesongar. Bakgrunnen for datoen er at Kobe var nummer 24 i store delar av karrieren sin, medan Giannia var nummer to for laget sitt.

– #2, #24 og #20 år som ein Laker og talet på år Kobe og eg var saman, skriv kona Vanessa Bryant på Instagram.

– Hjernen min klarer ikkje å akseptere at både Kobe og Gigi er borte. Eg klarer ikkje takle begge på ein gong. Eg prøver å kome over at Kobe er borte, men kroppen min nektar å godta at Gigi mi aldri kjem tilbake til meg. Eg håpar dei hadde vore her og dette marerittet kunne vere over, skriv ho i eit anna innlegg.

Familie, venner og fans over heile verda har uttrykt sorg over bortgangen til den 41 år gamle av basketballspelaren. Det var tjukk tåke over Los Angeles i morgontimane då helikopteret styrta.

Vêret var så dårleg eigna for operasjonar i lufta at politihelikoptera hadde fått flyforbod.

