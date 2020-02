Wild tok overlegen siger mot Golden Knights

sport

Mats Zuccarellos lag hadde fire ulike spelarar på skåringslista etter sigeren på tysdag.

Den første skåringa kom etter dryge fem minutt. Eit skot mot mål frå svenske Joel Eriksson Ek vart først stoppa, men Golden Knights målmann klarte ikkje å ta returen, og dermed vart det poeng i overtalsspel for Wild. I 12. minutt prøvde Kevin Fiala seg på fleire skot mot mål, men dei vart redda. Jared Spurgeon tok returen og sørgde dermed for ei 2-0-leiing.

Etter første pauseprat prøvde Zach Parise seg på eit skot mot mål rett framfor nettet. Returen tok Fiala, som sørgde for ei ytterlegare leiing for Wild. 4-0-leiinga var det Parise som stod for. I overtalsspel fekk amerikanaren pucken frå Eric Staal, som stod bak nettet, og sette den rett i mål. Det vart den siste skåringa i kampen sidan det ikkje vart mål i tredje periode.

Mats Zuccarello fekk nær 14 minutt på isen. Nordmannen blokkerte pucken frå Golden Knights ein gong, men utover det gjekk han av bana utan målpoeng eller skot på mål.

Så langt i sesongen har 32-åringen frå Oslo skåra 14 mål på 51 kampar.

(©NPK)