Alpint: FIS vil ha verdscup for kvinner i Noreg

Det internasjonale skiforbundet (FIS) ønskjer at Noreg skal få eigne verdscuprenn for kvinner. Delvis fordi dei norske kvinnene gjer det bra, delvis fordi Skandinavia er snøsikkert, skriv OPP.

Det er snakk om slalåm og storslalåm helga 5. og 6. mars 2022. Det er Oppdal, Hafjell og Norefjell som er dei norske kandidatane til renna.

I mars skal skistyret avgjere kven som blir Noregs kandidat. Den endelege avgjerda blir tatt av FIS-styret i mai.

– Det er rykande ferskt. Vi fekk førespurnaden for under ein månad sidan, og har allereie informert skiforbundet at vi vil fremje kandidaturet vårt, stadfestar Stein Kjartan Vik, styreleiar i Oppdal Alpin til avisa.

Oppdal har arrangert verdscup fleire gonger tidlegare. Det førebels siste rennet vart vunne av Kjetil André Aamodt i mars 1993.

