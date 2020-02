Bø-brørne takka damene for VM-gullet

sport

For med dei to største utfordrarane på papiret – Frankrike og Tyskland – ute av dansen, var det berre heimehåpa frå Italia som gav nordmennene kamp om VM-gullet i Anterselva.

Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff skaffa eit godt utgangspunkt på etappane sine, medan også Tarjei Bø heldt på den norske leiinga. Til slutt kunne Johannes Thingnes Bø gå Noreg inn til gull etter å ha avgjort på siste skyting.

– Eg og Johannes er glad i brunetter, men akkurat i dag var det blondinene som fiksa det for oss. Dei slo dei franske brunettene (Julia Simone og Justine Braisaz) ned i støvlane, gliste Tarjei Bø.

Knallstart

Johannes Thingnes Bø hadde sett for seg ein ganske annan stafett. Han trur Frankrike ville vorte svært tøff å slå dersom Martin Fourcade og Quentin Fillon Maillet hadde vore i kontakt med teten då herrane starta etappane sine.

– Damene deira vart knust av damene våre i dag. Eg trur Fillon Maillet og Fourcade ville vore fullt på høgde med meg og Tarjei, så det ville vorte ein tett kamp, sa Noregs ankermann.

Thingnes Bø kom likt med Dominik Windisch inn til siste skyting, men fekk ti sekunds luke ut. Dermed kunne han kontrollere sigeren inn. Tsjekkia tok bronsemedaljane.

– Det oste av nervøsitet på heile stadion på siste skyting. Det var ikkje enkelt. Det starta med ein bom, men så går eg berre på. Det vart litt bingo det eg dreiv med. Eg slapp skota ut og håpte at eg skulle treffe og han bomme. Heldigvis sat ekstraskota, så eg fiksa biffen til slutt, sa Thingnes Bø til NRK.

Gullet var Noregs femte i VM-historia i blanda stafett og gav ein perfekt start på meisterskapet.

«Gira» Olsbu Røiseland

Marte Olsbu Røiseland innleidde stafetten for eit favoritt-tippa norsk lag og var offensiv i skisporet. Inn mot første skyting slapp ho seg litt tilbake i feltet, men svara med å skyte fem blanke treff frå skive éin.

Også på ståande skaut Froland-jenta godt trass eitt ekstraskot. Dermed stadfesta Olsbu at våpenproblema ho hadde inn mot høgdepunktet i sesongen er unnagjort. Så seint som tysdag måtte 29-åringens børse i hui og hast blir send til Tyskland for reparasjon.

Til veksling kom Olsbu først og sende Eckhoff ut i knapp leiing føre Italia.

– Kjempemoro. Eg var veldig gira før start, og har fått spørsmål om kvifor Lisa Vittozzi alltid vekslar først i mixed stafett. Det hadde eg lyst til å gjere noko med, smilte sørlendingen.

Eckhoff briljerte

Langt verre gjekk det for ein av dei andre favorittane på opningsetappen. Julien Simon måtte ut i strafferunden på liggande skyting og øydela i realiteten Frankrikes medaljemoglegheiter.

Tiril Eckhoff måtte ha to ekstraskot på den liggande skytinga si og hamna nokre små sekund på etterskot, men på ståande beviste 29-åringen kvifor ho har vore den beste kvinnelege skiskyttaren i verda denne vinteren.

Etter ein formidabel serie sende ho Tarjei Bø ut 11,6 sekund føre forfølgjarane.

– Det verste er eigentleg å gå mixed stafett, for då er det ekstra press på at vi skal ta gullet. Eg er veldig fornøgd med at eg heldt meg unna strafferunden og gjekk inn i tet, sa Eckhoff.

Ho må finne seg i å vere blant dei aller heitaste gullkandidatane når VM held fram med sprint for kvinner fredag.

