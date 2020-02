Daffinrud snusar på teten i Australia

sport

Den norske golfprofilen gjekk den første runden tre slag under par. Det gir 19.-plass.

Opptil engelske Jodi Ewart Shadoff på toppen av resultatlistene skil det samtidig ikkje meir enn fire slag. Shadoff var den einaste som gjekk opningsrunden sju slag under par.

Nærast følgjer den sørkoreanske duoen Jeongeun Lee og Inbee Park. Dei er begge seks slag under par.

Daffinrud noterte berre ein bogey på heile runden sin natt til torsdag, og supplerte med fire birdiar.

Like bra gjekk det ikkje for Marianne Skarpnord. Sarpsborg-jenta fekk ikkje spelet til å sitje og enda eitt slag over par på runde. Undervegs vart det tre bogeyar og to birdiar.

Turneringa i Adelaide held fram natt til fredag.

(©NPK)