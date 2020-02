Filip Ingebrigtsens lærdom etter Doha-VM: – Ikkje sterk nok til å doble i OL

sport

Sjølverkjenninga til 26-åringen kom etter at evalueringa av førre sesong var over. Filip Ingebrigtsen følte at han ikkje fekk tatt ut potensialet i VM i Doha sist haust. Der vart han slått ut i semifinalen på 1500-meteren, og han måtte bryte 5000-meterfinalen med magekrampar.

– Det viktigaste eg lærte av VM i Doha, er at eg òg har nivået inne på 5000 meter. Det er ein tryggleik for framtida. Det står ikkje og fell på 1500 meter, sjølv om det er det som er viktigast no. All erfaring gjer at du stiller betre ved neste høve, så det er berre å fylle opp banken, seier Ingebrigtsen til NTB.

Qatar-meisterskapen gav òg denne konklusjonen. I alle fall var det konklusjonen så seint som i desember då NTB sist møtte Filip Ingebrigtsen ansikt til ansikt.

– Det ligg an til «all inn» på 1500 meter i OL. Per dags dato er eg heller ikkje sterk nok til å tole så mange løp tett etter kvarandre som det vart i Doha. Det var ei erfaring som er god å ha med seg vidare. Derfor blir det ikkje ei dobling akkurat no. EM er annleis. Der er det færre kvalifiseringsrundar, og konkurransen er ikkje like hard, meinte Ingebrigtsen.

Evaluering

Førre veke årsdebuterte han innandørs med å setje personleg rekord på 1500 meter i Düsseldorf. Seint laurdag vart det norsk rekord etter 7.-plass på éi engelsk mil i eit stemne i New York. Tysdag sprang han 800 meter i Stockholm.

Årets sesong blir annleis på fleire måtar for Filip Ingebrigtsen. Det kjem ikkje av berre det at han blir pappa for første gong i mars.

– Det blir i hovudsak ikkje like stort fokus på konkurransar og det å springe fort. Det handlar om å førebu seg best mogleg inn mot OL. Eit godt resultat i OL er viktigast. Alt eg gjer, skal eg gjere med OL i tankane. Konkurransane eg skal delta i, kjem eigentleg i andre rekkje, sa den komande pappaen.

Han blir den andre av springebrørne som blir pappa. Broren Henrik har to jenter frå før.

Då Filip Ingebrigtsen evaluerte førre sesong, kom han fram til at det hadde vore ein bra sesong.

– Det var på eit høgare og jamnare nivå, men eg manglar toppresultata. Det var ikkje full klaff. Eg hadde ikkje den verkeleg gode dagen. Han kom ikkje. Eg føler at eg har heva grunnivået. Eg var jamt over skarpare enn sist sesong.

Mange konkurransar

Filip konkluderte med at det var veldig bra frå Bislett Games og inn til VM. Kanskje var det òg derfor at toppnivået mangla, at han konkurrerte mykje over ein lang periode.

– Uansett ville eg aldri ha bytt ut alt det mot eitt godt resultat. Det å hevde seg i toppen heile tida er det som er gjævt for oss. Det ligg ikkje for oss å trene i seks månader for å prestere i eit einaste løp som er veldig bra. Det er ikkje så givande. Eg er ingen maratonløpar sånn reint mentalt, sa Ingebrigtsen.

Han meiner det er fleire aspekt med i biletet.

– Jo sjeldnare du konkurrerer, jo større er òg fallhøgda. Springing og idrett generelt er ferskvare. Er det siste løpet dritdårleg, så er du per definisjon dritdårleg. Du er veldig sårbar om du spring få løp.

(©NPK)