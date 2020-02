Guardiola fryktar sparken ved meisterligafiasko

sport

Guardiola har hatt stor suksess med den engelske storklubben. Samtidig har han framleis til gode å leie klubben lenger enn til kvartfinale i Meisterligaen.

Ikkje noko tyder på at det blir eit nytt ligagull denne sesongen. Til det er City for langt bak Premier League-leiar Liverpool. Dermed blir utfallet av Meisterligaen avgjerande for om klubben kan kalle sesongen ein suksess.

Guardiola trur òg utfallet av den komande åttedelsfinale-duellen kan få innverknad for framtida hans.

– Viss vi ikkje slår dei, OK, då kjem kanskje styreformannen og seier «Dette er ikkje godt nok, vi ønskjer å vinne Meisterligaen, eg kjem til å sparke deg», seier spanjolen til Sky Sports.

– Eg veit ikkje (om dette vil skje). Det har skjedd mange gonger, og det kan skje igjen, legg han til.

Guardiola har kontrakt med City ut neste sesong.

