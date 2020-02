Haaland om United-rykta: – Alle dei næraste veit at eg ikkje er sånn

sport

Då Erling Braut Haaland signerte for den tyske storklubben Borussia Dortmund, og dermed vraka Manchester United, gjekk det rykte om at Ole Gunnar Solskjær og co. skal ha trekt seg frå jakta på nordmannen. Dette på grunn av dei personlege vilkåra til Haaland-leiren.

Haaland sjølv, far Alfie Haaland og agent Mino Raiola skal ha vorte oppfatta som grådige.

– Det er berre komisk. Alle dei næraste veit at eg ikkje er sånn, seier Erling Braut Haaland til Viasat.

Ifølgje Haaland var det han sjølv som tok valet om kvar neste stoppestad skulle bli – og det handla heile tida om å finne den klubben som var best for han.

– Då Dortmund vart aktuell, var feelinga mi der heile vegen. Ole Gunnar har hatt mykje å seie for at eg er der eg er i dag, men vi kom fram til at Dortmund var det beste for meg, seier han.

I Viasat-intervjuet skryt Haaland av agent Raiola, som er både elska og hata i fotballverda.

– Han er den beste i verda på det han gjer. Enkelt og greitt. Han har hjelpt meg mykje, og han er ein god mann å ha rundt seg, seier Haaland.

Nordmannen har fått ein perfekt start på Dortmund-karrieren sin og står med sju Bundesliga-scoringar, i tillegg til eitt cupmål. Fredag speler Dortmund seriekamp heime mot Eintracht Frankfurt.

