OL i Tokyo går som planlagt trass i virusfrykt

– Vi vil gjenta at vi ikkje har nokon planar om å kansellere eller utsetje sommar-OL i Tokyo, seier Yoshiro Mori, president i organisasjonskomiteen til sommar-OL i 2020.

Det sa presidenten på eit møte med medlemmer av Den internasjonale olympiske komiteen (IOC), der også organisasjonskomiteen og Tokoys byregjering var til stades.

OL i Tokyo går i gang om knappe fem månader. Det varer frå 24. juli til 9. august.

Så langt har er det ikkje registrert nokon døde etter viruset i Japan, men 28 personar er registrerte smitta av viruset.

– Vi kjem til å koordinere med styresmaktene og gjere det som er rett, utan å stresse, held Mori fram.

Leiar for IOCs koordineringskommisjon, John Coates, fortel at dei tar alle atterhald før meisterskapen, og at coronaviruset var eit uventa problem som dukka opp.

På verdsbasis er rundt 60.000 personar er smitta av viruset, nesten alle i Kina. 1300 menneske er døde.

I landet har fleire sportsarrangement vorte utsette eller avlyste som følgje av viruset. Det inkluderer OL-kvalifiseringskampar i basket, fotball og boksing, verdscuprenn i alpint, innandørs-EM i friidrett og VM-runde i Formel 1.

