Salah kan gå glipp av seriestarten neste sesong

sport

OL-finalen i fotball blir nemleg spelt den same dag som Premier League-sesongen byrjar, 8. august. Det skriv fleire britiske medium torsdag, mellom anna BBC.

I OL reiser ein med eit U23-landslag og med tre spelarar over 23 år. Den egyptiske trenaren Shawky Gharib ønskjer å ha med seg superstjerna si til dei olympiske leikane i Tokyo.

– Salah er ein av dei tre beste spelarane i verda, og alle lag ønskjer å ha ein spelar med kvalitetane og evnene hans. Eg har tatt ut Salah i ein bruttotropp på 50 spelarar, medan 18 av dei reiser til Tokyo. Troppen blir send inn i juni, seier Gharib ifølgje Sky Sports.

Liverpool-trenar Jürgen Klopp har tidlegare ikkje vore særleg begeistra over å miste spelarar til internasjonale meisterskapar. I januar sa han at det var ein katastrofe at Mohamed Salah, Sadio Mané og Naby Keita blir borte over ein lengre periode neste sesong sidan Afrikameisterskapen blir arrangert midt i Premier League-sesongen.

Gharib er klar på at det er Klopp og Liverpool som tar den siste avgjerda på om Salah får representere landet sitt eller ikkje.

– Om Salah tar del i Tokyo, er ei avgjerd som blir tatt av Salah, Liverpool og Klopp, seier trenaren.

Agenten til Salah, Ramy Abbas, seier at spelaren sjølv ikkje har bestemt seg enno.

