sport

Thingnes Bø kom til mål i einsam majestet i Anterselva etter gode etappar av alle dei fire norske løparane. Italia tok sølvet, medan Tsjekkia tok bronsen. Sigersmarginen vart til slutt på 15,6 sekund.

– Dette er stort. Dette er VM og noko vi alle har sett fram til, sa Thingnes Bø til NRK, før han sette ord på den nervepirrande ståandeskytinga der alt vart avgjort.

– Det oste av nervøsitet på heile stadion på siste skyting. Det var ikkje enkelt. Det starta med ein bom, men så går eg berre på. Det vart litt bingo det eg dreiv med. Eg slapp skota ut og håpte at eg skulle treffe og han bomme. Heldigvis sat ekstraskota, så eg fiksa biffen til slutt, sa Thingnes Bø til NRK.

Saman med Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff og storebror Tarjei Bø forsvarte han dermed det norske gullet på den blanda stafetten frå fjorårets VM i Östersund.

Gullet var Noregs femte i VM-historia i blanda stafett.

I den tsjekkiske leiren stod jubelen i taket over den overraskande bronsemedaljen. Egil Gjelland er landslagstrenar for tsjekkarane.

«Gira» Olsbu Røiseland

Marte Olsbu Røiseland innleidde stafetten for eit favoritt-tippa norsk lag og var offensiv i skisporet. Inn mot første skyting slapp ho seg litt tilbake i feltet, men svarte med å skyte fem blanke treff frå skive éin.

Også på ståande skaut Froland-jenta godt trass eitt ekstraskot. Dermed stadfesta Olsbu at våpenproblema ho hadde inn mot høgdepunktet i sesongen er unnagjort. Så seint som tysdag måtte børsa til 29-åringen i hui og hast blir send til Tyskland for reparasjon.

Til veksling kom Olsbu først og sende Eckhoff ut i knapp leiing føre Italia.

– Kjempemoro. Eg var veldig gira før start, og har fått spørsmål om kvifor Lisa Vittozzi alltid vekslar først i mixed stafett. Det hadde eg lyst til å gjere noko med, smilte sørlendingen til NRK.

Eckhoff briljerte på ståande

Langt verre gjekk det for ein av dei andre favorittane på opningsetappen. Julián Simón måtte ut i strafferunden på liggande skyting og øydela i realiteten Frankrikes medaljemoglegheiter.

Tiril Eckhoff måtte ha to ekstraskot på den liggande skytinga og hamna nokre små sekund på etterskot, men på ståande beviste 29-åringen kvifor ho har vore den beste kvinnelege skiskyttaren i verda denne vinteren.

Etter ein formidabel serie sende ho Tarjei Bø ut 11,6 sekund føre forfølgjarane.

– Det verste er eigentleg å gå mixed stafett, for då er det ekstra press på at vi skal ta gullet. Eg er veldig fornøgd med at eg heldt meg unna strafferunden og går inn i tet, sa Eckhoff til NRK.

Avgjorde

Storebror Bø heldt fram der jentene slapp. Han heldt innleiingsvis konkurrentane på skikkeleg avstand og prikka inn fem solide treff på liggande. På ståande måtte stryningen ha to ekstraskot og slapp Italia og Tsjekkia forbi seg med nokre små sekund.

Til veksling kom han likevel i tet. Berre italienske Lukas Hofer hang med.

– Heilt fantastisk. Med desse jentene og ein bror òg på laget var dette målet vårt og ikkje minst draumen vår, sa Tarjei Bø til NRK då gullet var klart.

På ankeretappen avgjorde Thingnes Bø stafetten trass to ekstraskot på siste skyting. Den ferske pappaen er av mange spådd å bli VM-konge i Anterselva. Meisterskapen kunne i alle fall ikkje starta betre.

VM held fram med sprint for kvinner fredag. Der må Tiril Eckhoff finne seg i å vere blant dei aller heitaste gullkandidatane.

(©NPK)