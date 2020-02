Virusfrykt gjer at Ighalo må trene på eiga hand før storkamp

sport

Årsaka er at frykta for coronaviruset som har herja i Kina, der Ighalo spelte den siste tida for Shanghai Shenhua.

Tidlegare i februar var det klart at nigerianaren måtte vere i Manchester då Ole Gunnar Solskjær tok med seg spelarane på treningsleir til Spania i Premier Leagues vinterpause.

Han er for tida nekta tilgang til United-treningsfeltet Carrington, av frykt for at spissen har pådrege seg viruset.

– Sidan han kom frå Kina, har det vore ei uro for spreiing av viruset. Han har eit individuelt program no som han følgjer, seier Solskjær ifølgje Mirror.

Det betyr at spissen må fullføre karantenetida si på fjorten dagar før han får vere med dei nye lagkameratane sine. Han trenar no med ein personleg trenar på eit taekwondosenter i Manchester.

Likevel er det lite som tyder på at Ighalo ikkje får trena med laget i dagane før oppgjeret mot Chelsea. I den engelske avisa The Times heiter det:

– Det er forventa at Ighalo møter dei nye lagkameratane sine på Carrington laurdag eller søndag. Det er ikkje noko som tyder på at han har viruset.

På verdsbasis er rundt 60.000 personar er smitta av viruset, nesten alle i Kina. 1300 menneske er døde.

(©NPK)