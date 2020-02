Klasseleiing for Østberg i Rally Sverige, duellerer med Veiby

sport

Årets utgåve av rallyet er prega av den milde vinteren. Det gjer at fleire fartsprøvar er strokne. Fredag vart det køyrt fire prøvar, to på norsk og to på svensk side av grensa på Finnskogen.

Mads Østberg og kartlesar Torstein Eriksen har køyrt jamt bra gjennom dagen og leier WRC2-klassen. 8,4 sekund skil ned til Ole Christian veiby på plassen bak. Svenske Pontus Tidemand følgjer ytterlegare ti sekund bak.

– Det har vore ein vanskeleg dag, og ingen kunne førebu seg på forholda vi møter. Eg har hatt eit lite problem med bremsane, og ut frå det synest eg vi har gjort det bra. Vi kjem til å gjere nokre justeringar før etappen på laurdag, og forhåpentleg vil det gjere køyringa litt enklare, sa Østberg til rally-VMs direkterapportering.

Walisiske Elfyn Evans leiar WRC-klassen i Rally Sverige. Han er 8,5 sekund føre regjerande verdsmeister Ott Tänak, som er tilbake i aksjon etter ein dramatisk krasj i Rally Monte-Carlo.

– Eg er glad for det heile. Eg har ikkje hatt mykje tid i bilen, og vi tar det steg for steg, sa Tänak.

Evans og Tänak vann to fartsprøvar kvar fredag. Den finske overraskinga Kalle Rovanperä er nummer tre, 14,3 sekund bak leiaren.

Oliver Solberg, son av tidlegare verdsmeister Petter, køyrar i WRC3-klassen. Han er der nummer fire, eit drygt halvminutt bak finske Emil Lindholm.

Totalt i rallyet er Østberg nummer 11 (1.50,4 bak leiaren), Veiby nummer 13 og Solberg nummer 16.

(©NPK)