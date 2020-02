Pelé etter helsebekymringar: – Eg har det bra

sport

Pelé gjekk torsdag ut i brasilianske medium og tilbakeviste at han er deprimert, skjør og har ei vaklande helse, slik ein kunne få inntrykk av etter eit intervju med sonen Edinho tidlegare denne veka.

– Eg er straks 80 år (oktober). Eg har gode dagar og dårlege dagar, noko som er normalt for ein person i alderen min, seier fotballikonet i ei melding publisert i brasilianske medium.

I eit intervju måndag sa sonen Edinho at faren ikkje klarte å røre seg skikkeleg etter ein hofteoperasjon, og at dette har ført Pelé inn i ein slags depresjon.

– Han treng eit hjelpemiddel for å gå. Han skammar seg så mykje over helsetilstanden sin at han knapt vil forlate heimen sin, sa Edinho i intervjuet.

Men faren avdramatiserer den dystre meldinga frå sonen, og takkar fansen for alle bønene og bekymringane deira.

– Eg har det bra. Eg prøver å akseptere dei fysiske avgrensingane mine på best mogleg måte, seier 79-åringen.

Helsetilstanden til brasilianaren, som mange meiner er den beste fotballspelaren i verda gjennom tidene, har vorte gradvis dårlegare dei siste åra. Pele har hatt fleire hofteoperasjonar, i tillegg til problem med rygg og kne.

Pelé vann VM med Brasil tre gonger (1958, 1962 og 1970).

(©NPK)