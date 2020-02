Klæbo klar for Åre-start etter legeundersøking

sport

Klæbo fekk søndag undersøkt den trøblete fingeren sin i Trondheim. Måndag opplyser Skiforbundet at brotet er uendra, noko som tyder at Klæbo held fram Ski Tour.

– Det er heilt forsvarleg å gå skirenn med det, men det er opplagt at å gå skirenn med brot i ein finger er veldig vondt. Det plagar han, sa landslagslege Ove Feragen til eit samla pressekorps måndag.

– Eg ønskjer ikkje å fokusere på brotet ved fingeren. No har eg fokus på dei løpa som står att i Ski Tour, seier Klæbo sjølv i ei utsegn.

Klæbo har ikkje hatt noka heldig opning av skitouren. Etter to etappar er han heile 2.15 minutt bak leiande Pål Golberg.

Klæbo pådrog seg det mykje omtala brotet etter «slåstkampen» mot ein boksemaskin heime i Trondheim for to veker sidan. I etterkant var det uvisse rundt om han i det heile kunne gå Ski Tour.

– Gjer vondt

Både laurdag og søndag vart Klæbo distansert av konkurrentane i Östersund, og etter rennet på søndag innrømde trønderen at det tærte på motivasjonen.

– Eg er rimeleg lei ski og har lyst til å eigentleg kalle det ein sesong. Det er vel eigentleg det som er konklusjonen når du har det sånn som det er no, sa Klæbo til pressa då.

Å vinne Ski Tour samanlagt har han for lengst gitt opp, men touren blir avslutta heime i Trondheim. Det er truleg medverkande til at Klæbo no held fram.

Skal fullføre

Feragen opplyser til NTB at Klæbos mål no er å fullføre touren.

– Ein av grunnane til at det vart gjort ein status i går, og gjort ei grundig undersøking, var for å vere sikker på at det er forsvarleg å gå med. Og det har vi fått klarsignal på at det er, og då er det kjensla til Johannes som styrer kva han klarer.

– Han er innstilt på å fullføre, og vil halde fram sjølv om det gjer vondt, sa landslagslegen.

Klæbo har vunne verdscupen samanlagt dei to siste sesongane. Det gjer han neppe denne sesongen, men ein pallplass er framleis innan rekkjevidd.

(©NPK)