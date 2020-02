Møte avgjer Ski Tour-etappe, vêret truar

sport

Therese Johaug og resten av deltakarane skal etter planen gå den 38 kilometer lange etappen frå Sverige over grensa til Noreg torsdag. Området kan samtidig vere vêrhardt.

I eit intervju med det svenske nyheitsbyrået TT innrømmer rennsjef Hetland derfor at det førebels ikkje er gitt noko endeleg grønt lys for at etappen kan gjennomførast.

– I verste fall kjem løparane til å gå ein 15-kilometer i Meråker, seier han.

Hetland er samtidig relativt optimistisk med tanke på at etappen frå Storlien til Meråker skal kunne gå etter planen.

– Vêrprognosane ser trass i alt ganske lovande ut. Det som er bra er at snøen er pakka, og at han kjem til å føykje minimalt, og det ser ikkje ut til å kome nokon nedbør, seier han – og legg til:

– Men vi skal ha eit møte og vurdere saka, så får vi sjå.

Dersom planane som er lagde, lèt seg gjennomføre, varslar Hetland at både løparar og TV-sjåarar kan glede seg.

– Det kjem til å bli eit fenomenalt renn frå Storlien. Løparane får ei oppleving utover det vanlege, seier han.

