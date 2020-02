NBA hylla Kobe Bryant og testa nytt spelformat i spektakulær allstarkamp

sport

Bryant, dottera hans og sju andre omkom i ei helikopterulykke i slutten av januar. Sidan har han vorte gjenstand for rørande hyllester i samband med NBA-kampar. Før allstarkampen vart han heidra ikkje med stille, men med applaus, jubel og taktfaste rop, og dessutan song av Jennifer Hudson og ein tale av ei anna Los Angeles Lakers-legende, Magic Johnson.

– Vi vil aldri igjen få sjå ein basketballspelar som Kobe, sa Magic mellom anna.

Laget leidd av Giannis Antetokounmpo bar alle trøye nummer 24 for Bryant, laget leidd av LeBron James bar nummer 2 for dottera til legenda Gianna.

Kawhi Leonard, som skåra 30 poeng, vart kåra til den mest verdifulle spelaren i kampen (MVP) og fekk dermed trofeet som frå no av ber Kobe Bryants namn.

– Å ha Kobes namn på trofeet gjer det veldig spesielt. Han var ein stor inspirasjon for meg, sa Clippers-spelaren.

Elam-metoden

Allstarkampar er ofte showprega og utan nerve, men søndag fekk publikum i Chicago sjå ein kamp der stjernene ikkje berre briljerte offensivt, men jobba hardt defensivt, særleg i siste periode.

– Dette var utruleg gøy, gispa ein sliten LeBron James etter ei heseblesande avslutning.

Team LeBron slo Team Giannis 157–155 i ein kamp der siste periode ikkje gjekk på tid. «Elam Ending», utvikla av universitetsprofessoren Nick Elam, innebar at det i siste periode var først til 157 poeng som gjaldt, og det vart ein stor suksess. Det blir allereie diskutert om NBA etter kvart bør innføre konseptet i alle kampane sine.

Med Elam-metoden unngår ein eitt av dei største problema til basketballsporten, at avslutninga av kampane ofte blir langdryge affærar fordi eit lag som ligg under med mange poeng, nyttar seg av den einaste strategien som kan gi siger: Å bryte reglane straks motstandaren får ballen, for å stoppe klokka og håpe at leiarlaget missar straffekasta.

Beste nokosinne

Elams oppskrift er at ein stoppar klokka når det er fire minutt att, og at laga som først oppnår 7 poeng fleire enn leiarlaget hadde på det tidspunktet, vinn kampen.

I allstarkampen gjekk heile siste periode utan tid. Team Giannis leidde 133–124 etter 3. periode, og NBA hadde valt 24 (ein ny hyllest til Kobe) poeng som talet leiarlaget måtte oppnå for å vinne. Dermed vart 157 poeng det magiske talet, og Team LeBron nådde det då Anthony Davis sette ei straffe etter ein uforgløymeleg periode.

– Den beste allstarkampen nokosinne, sa taparlagets Joel Embiid.

