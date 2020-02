Russisk Johaug-rival bryt Ski Tour: – Kjempefordel for meg

sport

Neprjajeva følgjer nett no nærast Johaug i kampen om den gjæve krystallkula. 530 poeng skil dei to. Måndag stadfesta Russland-trenar Markus Cramer at Neprjajeva bryt Ski Tour.

Det kom som ei lita overrasking på Therese Johaug.

– Det er ein kjempefordel for meg. Det må eg ærleg innrømme og seie. Skal ein klare å ta kula, må ein stille til start, halde seg frisk og ha overskot. Det er ein del av gamet. Samtidig er dette veldig kjedeleg for henne, sa langrennsstjerna til pressa.

– Eg skulle gjerne ønskje at ho framleis skulle vere her og ha nokre kampar med henne. Veldig kjedeleg for henne at ho må bryte, heldt Johaug fram.

Neprjajeva har vore sjuk dei siste dagane, men skal ha hatt eit håp om å bli betre slik at ho kunne fullføre den pågåande touren. Den russiske langrennsprofilen vart høvesvis nummer ti og tolv i renna i Östersund laurdag og søndag.

Tysdag står sprint på programmet i Åre. Han blir samtidig ein smule spesiell, all den tid delar av traseen er lagd til alpinbakken i den svenske skimetropolen.

Då ho møtte pressa måndag, avviste Johaug blankt at den uvanlege tunge løypa kunne gi grunn til å tru på siger òg der.

– Det er ikkje realistisk. Eg vinn aldri sprinten i morgon, sa ho.

– Eg har vore i nokon finalar og er i bra slag, men at eg skal vere favoritt til å vinne sprinten i morgon? Nei, nei, nei, nei, smilte langrennsstjerna vidare.

Johaug leier Ski Tour klart etter to renn.

