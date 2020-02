Uventa VM-sjanse for Solemdal, tenkjer ikkje på stafetten

sport

Solemdal har vore reserve så langt i meisterskapen i Anterselva. Laurdag tok ho seg ein pause frå den rolla og gjekk inn til 2.-plass i IBU-cupen i Val Martello.

I etterkant av den prestasjonen kom meldinga om at ho får gå 15-kilometeren i VM tysdag. Den sjansen hadde ikkje veteranen frå Tingvoll rekna med å få.

– Nei, men då eg fekk beskjed om det laurdag, var det triveleg, smiler Solemdal til NTB.

Gjennomkøyringa i IBU-cupen gjorde godt.

– Det var kjekt å få gått eit renn. Når ein er reserve her i VM, er det godt å kome seg litt ut av hotellet litt, smiler landslagsløparen.

Inspirert

Føre VM-starten på tysdag spenner ho ikkje bogen altfor høgt.

– Eg håper å kunne gå eit godt løp. Eg føler eg har prestert bra på skyting i vinter, og har lyst til å få det til igjen. Det gjeld òg å vere offensiv og å ikkje ha for mykje respekt for løypene her, seier Solemdal.

Den tøffe inngangen til standplassen i Anterselva skal passe henne godt.

Solemdal er imponert og lèt seg inspirere av det lagvenninna Marte Olsbu har fått til så langt i VM.

– Veldig imponert. Med tre medaljar på tre øvingar går det ikkje an å gjere det så mykje betre, og dermed veit vi andre at opplegget vårt fungerer og skia fungerer, seier Tingvoll-jenta.

Tenkjer ikkje stafett

At ein god prestasjon tysdag kan gi plass på stafettlaget i VM, vel ho likevel ikkje å bruke ein einaste kalori på.

– Det er ikkje i tankane mine i det heile. Eg går løpet i morgon og håper å få til eit godt resultat, seier Solemdal.

Samtidig vedgår ho at ei solid plassering automatisk sender henne inn i stafettdiskusjonen i Italia.

Med seg på det norske laget tysdag har veteranen Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Røiseland og Ingrid Tandrevold.

