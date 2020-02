Eckhoff: – Eg har nok lagt det største presset på meg sjølv

sport

Fossum-løparen starta meisterskapen i Anterselva så bra med ein knalletappe og gull på blanda stafett. Deretter skaut ho seg fullstendig bort på sprinten og øydela òg medaljesjansen på denne jaktstarten.

– Det er skiskyting, då. Det er som ein berg-og-dal-bane, det blir aldri likt frå dag til dag. Det er vel litt meir opp og ned i skiskyttarlivet enn i til dømes langrennslivet, erkjenner Eckhoff overfor NTB føre normaldistansen på tysdag i VM.

– Eg synest eg har klart å snu det ganske bra no. Det var digg å gå den jaktstarten, få litt sjølvtillit og rette opp nokon feil. Eg er meir positiv i dag, seier ho med tilvising til at ho gjekk seg opp 39 plassar på jaktstarten

Kjempesesong

29-åringen har hatt ein fantastisk sesong med seks individuelle sigrar så langt, og ho er nummer to i verdscupen samanlagt. Sjølv om det går opp og ned i skiskytinga, er det openbert at Eckhoff har ambisjonar om å kare til seg ein siger eller to òg i Anterselva.

– Kjenner du på noko press?

– Eg har nok lagt det største presset på meg sjølv, så eg merkar ikkje så mykje frå omgivnadene. Det komiske unntaket var vel då eg skulle gå med raud trøye (leier jaktstartcupen) med startnummer 59. Det var litt morosamt at eg vart filma på innskyting når eg var over to minutt bak leiaren. Eg tenkte «det er ikkje noko vits i det, liksom», ler Eckhoff, før ho held fram:

– Jo, eg trur eg legg det meste av presset på meg sjølv. Eg har veldig lyst til å få det til her.

Eit mål

– Må du ta ein individuell medalje i VM for å vere fornøgd?

– Det har jo vore målet mitt. Samtidig så er det slik at viss det ikkje går, så går jo det òg heilt fint. Men eg skal ikkje stå her og vere nonchalant, for eg har lagt opp heile sesongen etter dette VM-et her. Eg blir nok skuffa om eg ikkje klarer det, men no skal eg absolutt ikkje setje meg inn i den situasjonen. Det går eg ikkje med på. For eg vil heim med (individuell) medalje, slår Eckhoff fast.

Med eitt tilleggsminutt for kvart bomskot på dei 15 kilometrane på tysdag, er det liten tvil om at skytinga blir ekstremt viktig.

– Det gjeld å skyte godt. Og det håper eg at eg kan få til. Vere til stades og berre gjere jobben. For klarer eg det, så er eg der oppe. Men du skal ha nervar i sjakk og alt mogleg. Eg gleder meg til å starte på null att. Det er ei brutal og tøff løype, og det passar meg godt.

